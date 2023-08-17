Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 11:24
У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів
фото сбу

СБУ затримала шпигуна, який за гроші зливав російському Генштабу інформацію про військові бази ЗСУ, а також намагався виявити ППО поблизу енергооб'єктів у Києві.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, пресслужба Служби безпеки України 

Деталі: За інформацією слідства, чоловік почав співпрацювати з розвідкою російського Генштабу в червні 2023 року. За гроші він передавав їм інформацію про підрозділи Сил оборони та енергетичну інфраструктуру в Києві. СБУ повідомляє, що найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Дослівно СБУ: "За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Більше деталей: СБУ затримала російського агента "на гарячому", коли той знімав на відео військову базу ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.

СБУ повідомляє, що шпигуном виявився 23-річний житель Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього, як стверджує спецслужба, він залишав власні резюме на сайтах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка. Комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів.

Під час обшуків у нього вилучили банківські картки та мобільний телефон з доказами. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – тримання під вартою. СБУ повідомляє, що зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

 
фото сбу
 

Теми: СБУППОЗбройні силиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
СБУ
Киянці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: