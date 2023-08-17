Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 11:24
У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів
фото сбу

СБУ затримала шпигуна, який за гроші зливав російському Генштабу інформацію про військові бази ЗСУ, а також намагався виявити ППО поблизу енергооб'єктів у Києві.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, пресслужба Служби безпеки України 

Деталі: За інформацією слідства, чоловік почав співпрацювати з розвідкою російського Генштабу в червні 2023 року. За гроші він передавав їм інформацію про підрозділи Сил оборони та енергетичну інфраструктуру в Києві. СБУ повідомляє, що найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Дослівно СБУ: "За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Реклама:

Більше деталей: СБУ затримала російського агента "на гарячому", коли той знімав на відео військову базу ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.

СБУ повідомляє, що шпигуном виявився 23-річний житель Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього, як стверджує спецслужба, він залишав власні резюме на сайтах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка. Комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків у нього вилучили банківські картки та мобільний телефон з доказами. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – тримання під вартою. СБУ повідомляє, що зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

 
фото сбу
 

Теми: СБУППОЗбройні силиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

фотоНа Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні

Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали

фотоУ Києві прощаються із льотчиком "Джусом"

Усі новини...
СБУ
Киянці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"
Останні новини
15:20
відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув в обличчя ветерану війни
15:20
У Чехії перевіряють діяльність "Райффайзен Банку" в Росії на фінансування тероризму
15:15
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
15:14
У КМДА розповіли, скільки школярів у Києві будуть навчатись очно
15:00
МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації в соцмережах
14:54
КолонкаСаакашвілі назвав відомих грузинів, які розвивали Україну за часів незалежності
14:46
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
14:30
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
14:26
відео У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
14:26
Уряд спрямує 1,7 мільярда на проєкти відновлення в регіонах
Усі новини...
Реклама: