У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів

СБУ затримала шпигуна, який за гроші зливав російському Генштабу інформацію про військові бази ЗСУ, а також намагався виявити ППО поблизу енергооб'єктів у Києві.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією слідства, чоловік почав співпрацювати з розвідкою російського Генштабу в червні 2023 року. За гроші він передавав їм інформацію про підрозділи Сил оборони та енергетичну інфраструктуру в Києві. СБУ повідомляє, що найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Дослівно СБУ: "За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Більше деталей: СБУ затримала російського агента "на гарячому", коли той знімав на відео військову базу ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.

СБУ повідомляє, що шпигуном виявився 23-річний житель Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього, як стверджує спецслужба, він залишав власні резюме на сайтах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка. Комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації зрадник створив кілька анонімних облікових записів.

Під час обшуків у нього вилучили банківські картки та мобільний телефон з доказами. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – тримання під вартою. СБУ повідомляє, що зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.