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В Киеве задержали шпиона РФ, который уже искал ПВО возле энергообъектов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 11:24
В Киеве задержали шпиона РФ, который уже искал ПВО возле энергообъектов
фото сбу

СБУ задержала шпиона, который за деньги сливал российскому Генштабу информацию о военных базах ВСУ, а также пытался обнаружить ПВО вблизи энергообъектов в Киеве.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: По информации следствия, мужчина начал сотрудничать с разведкой российского Генштаба в июне 2023 года. За деньги он передавал им информацию о подразделениях Сил обороны и энергетической инфраструктуре в Киеве.

СБУ сообщает, что больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.

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Дословно СБУ: "По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их соратник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО.

Больше деталей: СБУ задержала российского агента "на горячем", когда тот снимал на видео военную базу ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

СБУ сообщает, что шпионом оказался 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого, как утверждает спецслужба, он оставлял собственные резюме на сайтах по поиску подсобных работ.

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Таким образом на него вышла российская военная разведка. Коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена в условиях военного положения). Мера пресечения - содержание под стражей. СБУ сообщает, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 
 

Темы: СБУПВОВооруженные силыКиев
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