Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве задержали шпиона РФ, который уже искал ПВО возле энергообъектов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 11:24
В Киеве задержали шпиона РФ, который уже искал ПВО возле энергообъектов
фото сбу

СБУ задержала шпиона, который за деньги сливал российскому Генштабу информацию о военных базах ВСУ, а также пытался обнаружить ПВО вблизи энергообъектов в Киеве.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: По информации следствия, мужчина начал сотрудничать с разведкой российского Генштаба в июне 2023 года. За деньги он передавал им информацию о подразделениях Сил обороны и энергетической инфраструктуре в Киеве.

СБУ сообщает, что больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.

Дословно СБУ: "По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их соратник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО.

Больше деталей: СБУ задержала российского агента "на горячем", когда тот снимал на видео военную базу ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

СБУ сообщает, что шпионом оказался 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого, как утверждает спецслужба, он оставлял собственные резюме на сайтах по поиску подсобных работ.

Таким образом на него вышла российская военная разведка. Коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена в условиях военного положения). Мера пресечения - содержание под стражей. СБУ сообщает, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 
 

Темы: СБУПВОВооруженные силыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
СБУ
Киевлянке, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны "Морской малыш"
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: