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Росіяни будують нову лінію оборони в напрямку Нікольського − Андрющенко

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 11:22
Росіяни будують нову лінію оборони в напрямку Нікольського − Андрющенко
Скриншот з deepstatemap.live

Російські окупанти почали будувати чергову лінію оборони по Нікольському напрямку в Маріупольському районі, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Почали активне окопування в районі лісів (Федорівський та Нікольський). Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське − Мангуш)".

Деталі: Він також додав, що по дорозі від Нікольського (Донецька область) до Кінських Роздорів (Запорізька область) спостерігається активність авіації ворога.

Крім того, значна кількість вантажівок з живою силою та "мотлохом" окупантів повертається в Нікольську частину Маріупольського району.

Андрющенко зазначив, що загарбники розповідають місцевим, що отримали наказ "отступить за пирамидки".

Теми: Маріупольокупаціявійна
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