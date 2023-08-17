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Россияне строят новую линию обороны в направлении Никольского − Андрющенко

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 11:22
Россияне строят новую линию обороны в направлении Никольского − Андрющенко
Скриншот из deepstatemap.live

Российские оккупанты начали строить очередную линию обороны по Никольскому направлению в Мариупольском районе, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Начали активное окапывание в районе лесов (Федоровский и Никольский). Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское − Мангуш)".

Детали: Он также добавил, что по дороге от Никольского (Донецкая область) до Конских Раздоров (Запорожская область) наблюдается активность авиации врага.

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Кроме того, значительное количество грузовиков с живой силой и "хламом" оккупантов возвращается в Никольскую часть Мариупольского района.

Андрющенко отметил, что захватчики рассказывают местным, что получили приказ "отступить за пирамидки".

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Темы: Мариупольоккупациявойна
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