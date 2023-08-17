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Росіяни обстріляли Куп'янськ, загинула жінка

Альона Мазуренко Четвер, 17 серпня 2023, 11:44
Росіяни обстріляли Куп'янськ, загинула жінка
ілюстративне фото ТГ Синєгубова

Росіяни 17 серпня обстріляли обстріляли Заоскілля у Куп’янську Харківської області. Загинула жінка 1962 року народження, ще одна жінка отримала поранення.

Джерело: Синєгубов в Telegram

Дослівно: "Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля в Куп’янську.

На жаль, загинула жінка 1962 року народження.

Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці".

Деталі: За словами Синєгубова, через російський обстріл пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Наразі служби ліквідовують наслідки російської агресії.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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