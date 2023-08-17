Россияне обстреляли Купянск, погибла женщина
Четверг, 17 августа 2023, 11:44
Россияне 17 августа обстреляли обстреляли Заосколье в Купянске Харьковской области. Погибла женщина 1962 года рождения, еще одна женщина получила ранения.
Источник: Синегубов в Telegram
Дословно: "Около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заоселье в Купянске.
К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения.
Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте".
Детали: По словам Синегубова, из-за российского обстрела повреждено частное домовладение, в частности жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки.
Сейчас службы ликвидируют последствия российской агрессии.