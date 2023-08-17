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У Росії горить споруджувана льодова арена: евакуювали 200 людей

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 11:46
У Росії горить споруджувана льодова арена: евакуювали 200 людей
Пожежа на льодовій арені в РФ. Фото РИА Новости

У російському Єкатеринбурзі горить споруджувана льодова арена, рятувальники евакуювали 200 людей.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ, російські Telegram-канали

Дослівно РИА Новости: "УГМК-арена, що будується, загорілася в Єкатеринбурзі, повідомляє МНС".

Деталі: Telegram-канал Astra опублікував фото і відео з місця події і зазначив, що на площі 10 кв м горять лакофарбові матеріали та утеплювач.

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За даними МНС РФ, довелося евакуювати 200 осіб.

Раніше вранці 17 серпня сталася пожежа на території металургійного заводу "Красный Октябрь" у Волгограді. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Пожежа на заводі у Водгограді, РФ
Фото МНС РФ

Повідомляли, що було "локальне загоряння вуличного трансформатора" і що вогонь уже загасили. 

 
Пожежа на заводі у Водгограді, РФ
Фото МНС РФ

Теми: Росіяпожежа
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