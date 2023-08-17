У Росії горить споруджувана льодова арена: евакуювали 200 людей

Пожежа на льодовій арені в РФ. Фото РИА Новости

У російському Єкатеринбурзі горить споруджувана льодова арена, рятувальники евакуювали 200 людей.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ, російські Telegram-канали

Дослівно РИА Новости: "УГМК-арена, що будується, загорілася в Єкатеринбурзі, повідомляє МНС".

Деталі: Telegram-канал Astra опублікував фото і відео з місця події і зазначив, що на площі 10 кв м горять лакофарбові матеріали та утеплювач.

За даними МНС РФ, довелося евакуювати 200 осіб.

На льодовій арені в Єкатеринбурзі РФ сталася пожежа, евакуювали 200 осіб. Відео з Telegram Е1ru pic.twitter.com/yGzB6tuEWq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2023

Раніше вранці 17 серпня сталася пожежа на території металургійного заводу "Красный Октябрь" у Волгограді.

Пожежа на заводі у Водгограді, РФ Фото МНС РФ

Повідомляли, що було "локальне загоряння вуличного трансформатора" і що вогонь уже загасили.