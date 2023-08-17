Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 11:46
В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
Пожар на ледовой арене в РФ. Фото РИА Новости

В российском Екатеринбурге горит строящаяся ледовая арена, спасатели эвакуировали 200 человек.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, российские Telegram-каналы

Дословно РИА Новости: "Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС".

Детали: Telegram-канал Astra опубликовал фото и видео с места события и отметил, что на площади 10 кв м горят лакокрасочные материалы и утеплитель.

Реклама:

По данным МЧС РФ, пришлось эвакуировать 200 человек.

Ранее утором 17 августа произошел пожар на территории металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Пожар на заводе в Водгограде, РФ
Фото МЧС РФ

Сообщалось, что было "локальное возгорание уличного трансформатора" и что огонь уже потушили.

 
Пожар на заводе в Водгограде, РФ
Фото МЧС РФ

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Росcия
Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии
Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии
В Латвии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью
Последние новости
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
Минобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
23:20
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
22:59
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
22:28
фотоРоссияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
22:04
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
21:44
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Все новости...
Реклама: