В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей

Пожар на ледовой арене в РФ. Фото РИА Новости

В российском Екатеринбурге горит строящаяся ледовая арена, спасатели эвакуировали 200 человек.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, российские Telegram-каналы

Дословно РИА Новости: "Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС".

Детали: Telegram-канал Astra опубликовал фото и видео с места события и отметил, что на площади 10 кв м горят лакокрасочные материалы и утеплитель.

По данным МЧС РФ, пришлось эвакуировать 200 человек.

На льодовій арені в Єкатеринбурзі РФ сталася пожежа, евакуювали 200 осіб. Відео з Telegram Е1ru pic.twitter.com/yGzB6tuEWq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2023

Ранее утором 17 августа произошел пожар на территории металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде.

Пожар на заводе в Водгограде, РФ Фото МЧС РФ

Сообщалось, что было "локальное возгорание уличного трансформатора" и что огонь уже потушили.