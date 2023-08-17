Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 11:46
В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
Пожар на ледовой арене в РФ. Фото РИА Новости

В российском Екатеринбурге горит строящаяся ледовая арена, спасатели эвакуировали 200 человек.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, российские Telegram-каналы

Дословно РИА Новости: "Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС".

Детали: Telegram-канал Astra опубликовал фото и видео с места события и отметил, что на площади 10 кв м горят лакокрасочные материалы и утеплитель.

По данным МЧС РФ, пришлось эвакуировать 200 человек.

Ранее утором 17 августа произошел пожар на территории металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде. 

 
Пожар на заводе в Водгограде, РФ
Фото МЧС РФ

Сообщалось, что было "локальное возгорание уличного трансформатора" и что огонь уже потушили.

 
Пожар на заводе в Водгограде, РФ
Фото МЧС РФ

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии
Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии
В Латвии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: