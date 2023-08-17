Вільнюський університет звільняє російського професора: заперечував окупацію Балтії

Вільнюський університет у Литві вирішив розірвати контракт з російським професором Андрієм Десницьким, який заперечував, що країни Балтії були окуповані Радянським Союзом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова декана філологічного факультету Вільнюського університету Міндаугаса Квієткаускаса: "Хочу повідомити, що трудовий договір з Андрієм Десницьким буде розірвано в серпні".

Деталі: Десницький працював дослідником і викладачем у Вільнюському університеті з осені 2022 року. Ще живучи в Москві, він писав статті, в яких заперечував окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви.

Російський професор стверджував, що радянський диктатор Йосип Сталін нібито лише наполягав на тому, щоб балтійські країни приєдналися до Радянського Союзу.

Десницький також заявляв, що опору радянським військам не було, мовляв, "формально під російською армією було більше свободи", ніж у міжвоєнній незалежній Литві.

Зазначається, що Десницького прийняли на посаду наукового співробітника, бо він відповідав усім вимогам, встановленим університетом.

Роботу Десницького фінансував міжнародний фонд. Однак ректор Вільнюського університету Раймундас Бальчюнайтис не став розкривати його назву.

Сам російський професор відмовився від коментарів.

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