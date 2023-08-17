Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии

Вильнюсский университет в Литве решил разорвать контракт с российским профессором Андреем Десницким, который отрицал, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь декана филологического факультета Вильнюсского университета Миндаугаса Квиеткаускаса: "Хочу сообщить, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе".

Детали: Десницкий работал исследователем и преподавателем в Вильнюсском университете с осени 2022 года. Еще живя в Москве, он писал статьи, в которых отрицал оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы.

Российский профессор утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы лишь настаивал на том, чтобы балтийские страны присоединились к Советскому Союзу.

Десницкий также заявлял, что сопротивления советским войскам не было, мол, "формально под российской армией было больше свободы", чем в межвоенной независимой Литве.

Отмечается, что Десницкого приняли на должность научного сотрудника, потому что он отвечал всем требованиям, установленным университетом.

Работу Десницкого финансировал международный фонд. Однако ректор Вильнюсского университета Раймундас Бальчюнайтыс не стал раскрывать его название.

Сам российский профессор отказался от комментариев.

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