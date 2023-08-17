Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 12:27
Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии
Вильнюсский университет. Фото wikipedia.org

Вильнюсский университет в Литве решил разорвать контракт с российским профессором Андреем Десницким, который отрицал, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь декана филологического факультета Вильнюсского университета Миндаугаса Квиеткаускаса: "Хочу сообщить, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе".

Детали: Десницкий работал исследователем и преподавателем в Вильнюсском университете с осени 2022 года. Еще живя в Москве, он писал статьи, в которых отрицал оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы.

Реклама:

Российский профессор утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы лишь настаивал на том, чтобы балтийские страны присоединились к Советскому Союзу.

Десницкий также заявлял, что сопротивления советским войскам не было, мол, "формально под российской армией было больше свободы", чем в межвоенной независимой Литве.

Отмечается, что Десницкого приняли на должность научного сотрудника, потому что он отвечал всем требованиям, установленным университетом.

ВИДЕО ДНЯ

Работу Десницкого финансировал международный фонд. Однако ректор Вильнюсского университета Раймундас Бальчюнайтыс не стал раскрывать его название.

Сам российский профессор отказался от комментариев.

Предыстория:

Темы: ЛитваобразованиеРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоПолиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны

видеоВ России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб

Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"

В Украине открыли новое месторождение на миллиард кубометров газа

фотоНа Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице

Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали

Все новости...
Литва
В Литве рассказали, как защитили границу от проникновения нелегалов из Беларуси
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
Литва временно закроет два пункта пересечения границы с Беларусью
Последние новости
16:01
"Власть" оккупантов в Токмаке перевозят в другой город – Федоров
16:00
фото"Из-за стресса потеряла равновесие": в Охматдете заново научили ходить 2-летнюю девочку из Мариуполя
15:59
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
15:58
видеоБойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины 
15:57
Страховка от ракет: в Украине начали оцифровывать архитектурное наследие
15:49
Киевский бизнесмен профинансировал бюджет России на 50 млн рублей - СБУ
15:38
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
15:30
Какие услуги для рожениц являются бесплатными: рассказали в МОЗ
15:29
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
15:20
видеоПолиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Все новости...
Реклама: