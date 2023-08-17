Кулеба: Працюємо над взаємодією з G20, щоб голос України там почули

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що триває робота над "певним форматом взаємодії з G20", щоб голос України на саміті був почутий на саміті.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на заяву Кулеби в ефірі телемарафону новин

Деталі: На запитання, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні, Кулеба відповів:

Пряма мова: "Тому що Росія входить у формат G20, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ - досить тісні партнери".

Більше деталей: Крім того, Кулеба додав: "Не факт, що Путін туди ще поїде".

Відповідаючи на питання, які кроки має намір робити Україна, щоб потрапити на саміт G20, він сказав, що "з Індією є діалог, є рівень комунікації".

Пряма мова: "Представник Індії брав участь в останній зустрічі в Саудівській Аравії, як і представник Китаю, що дуже розлютило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий".

Ще більше деталей: Також Кулеба запевнив, що українські партнери не вестимуть переговорів щодо України "без координації кожної позиції, кожного елемента з Україною".

Довідково: Саміт G20 у Делі запланований на 9-10 вересня. На минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі "формулу миру".

Нагадаємо:

16 серпня заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти".

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