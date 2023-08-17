Кулеба: Працюємо над взаємодією з G20, щоб голос України там почули
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що триває робота над "певним форматом взаємодії з G20", щоб голос України на саміті був почутий на саміті.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на заяву Кулеби в ефірі телемарафону новин
Деталі: На запитання, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні, Кулеба відповів:
Пряма мова: "Тому що Росія входить у формат G20, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ - досить тісні партнери".
Більше деталей: Крім того, Кулеба додав: "Не факт, що Путін туди ще поїде".
Відповідаючи на питання, які кроки має намір робити Україна, щоб потрапити на саміт G20, він сказав, що "з Індією є діалог, є рівень комунікації".
Пряма мова: "Представник Індії брав участь в останній зустрічі в Саудівській Аравії, як і представник Китаю, що дуже розлютило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий".
Ще більше деталей: Також Кулеба запевнив, що українські партнери не вестимуть переговорів щодо України "без координації кожної позиції, кожного елемента з Україною".
Довідково: Саміт G20 у Делі запланований на 9-10 вересня. На минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі "формулу миру".
Нагадаємо:
- 16 серпня заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти".
Що передувало:
- Лютнева зустріч міністрів фінансів "Групи двадцяти" закінчилася без спільної заяви через небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України.