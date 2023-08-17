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Кулеба: Работаем над взаимодействием с G20, чтобы голос Украины там услышали

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 12:53
Кулеба: Работаем над взаимодействием с G20, чтобы голос Украины там услышали
КУЛЕБА, ФОТО МИДА

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что продолжается работа над "определенным форматом взаимодействия с G20", чтобы голос Украины на саммите был услышан на саммите.

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Кулебы в эфире телемарафона новостей

Детали: На вопрос, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину - нет, Кулеба ответил: 

Прямая речь: "Потому что Россия входит в формат G20, к сожалению. А во-вторых, потому что Индия и РФ - достаточно тесные партнеры".

Больше деталей: Кроме того, Кулеба добавил: "Не факт, что Путин туда еще поедет". 

Отвечая на вопрос, какие шаги намерена делать Украина, чтобы попасть на саммит G20, он сказал, что "с Индией есть диалог, есть уровень коммуникации".

Прямая речь: "Представитель Индии участвовал в последней встрече в Саудовской Аравии, как и представитель Китая, что очень разозлило россиян. Мы работаем над, скажем так, определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины там был услышан".

Еще больше деталей: Также Кулеба заверил, что украинские партнеры не будут вести переговоры по Украине "без координации каждой позиции, каждого элемента с Украиной".

Справочно: Саммит G20 в Дели запланирован на 9-10 сентября. На прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "формулу мира".

Напомним:

  • 16 августа заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий заявил, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати".

Что предшествовало:

  • Февральская встреча министров финансов "Группы двадцати" закончилась без совместного заявления из-за нежелания России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки относительно войны РФ против Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийG20МИДдипломатические отношения
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