До декларації G7 про підтримку України приєдналися Латвія, Литва і Естонія

До декларації "Групи семи" про підтримку України приєдналися Естонія, Литва і Латвія. Цю угоду ухвалили на полях саміту НАТО у Вільнюсі, її умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Джерело: спільна заява, яку одночасно опублікували прем’єр-міністри трьох балтійських держав, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єрка Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання декларації G7 про підтримку України.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", – зазначають вони.

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Прем’єри наголосили, що боротьба України з агресором допомагає захистити євроатлантичну безпеку і міжнародний порядок, заснований на правилах, та обіцяють підтримувати Україну "до перемоги" і брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії і добробуту, як і притягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії та інші.

"Ми твердо переконані, що лише членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії і надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво посилить євроатлантичну безпеку і стабільність. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України – у НАТО. Ми продовжимо непохитну підтримку України, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу", – зазначають прем’єри.

Вони обіцяють також співпрацювати з Україною на її шляху до ЄС та сподіваються на початок перемовин про вступ у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.

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"Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину – це вкрай важливо для європейської безпеки", – зазначають прем’єри.

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