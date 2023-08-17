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К декларации G7 о поддержке Украины присоединились Латвия, Литва и Эстония

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 13:30

К декларации "Группы семи" о поддержке Украины присоединились Эстония, Литва и Латвия. Это соглашение приняли на полях саммита НАТО в Вильнюсе, его условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Источник: совместное заявление, которое одновременно опубликовали премьер-министры трех балтийских государств, "Европейская правда"

Детали: Премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните заявили о присоединении декларации G7 о поддержке Украины.

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", – отмечают они.

Премьеры подчеркнули, что борьба Украины с агрессором помогает защитить евроатлантическую безопасность и международный порядок, основанный на правилах, и обещают поддерживать Украину "до победы" и участвовать в международных усилиях для защиты ее независимости, демократии и благосостояния, как и привлечение к ответственности ответственных за преступление агрессии и другие.

"Мы твердо убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию экспансионистской России. Членство Украины в НАТО также существенно усилит евроатлантическую безопасность и стабильность. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины – в НАТО. Мы продолжим непоколебимую поддержку Украины, чтобы она как можно быстрее стала членом Альянса", – отмечают премьеры.

Они обещают также сотрудничать с Украиной на ее пути в ЕС и надеются на начало переговоров о вступлении в 2023 году, после соответствующей оценки Еврокомиссии.

"Сильная, независимая и процветающая Украина, которая полностью интегрирована в евроатлантическую семью – это крайне важно для европейской безопасности", – отмечают премьеры.

Напомним:

  • Латвия еще неделю назад отдельно объявила о присоединении к декларации.
  • В среду решение о присоединении к декларации G7 приняла Болгария, став 16-й такой страной, а перед тем – Северная Македония и Греция.
  • Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
  • 3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению.

Темы: G7ЛатвияЛитваЭстония
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