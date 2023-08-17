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Поліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 13:38
Поліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП
скрін з відео дбр

У місті Білгород-Дністровський Одеської області поліцейський з дружиною двічі наїхали на літню жінку автівкою, викликали швидку і втекли з місця ДТП. Постраждала померла в лікарні.

Джерело: пресслужба Нацполіції в Одеській області, пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Поліція повідомляє, що вранці 16 серпня правоохоронець, виїжджаючи з двору на своїй автівці заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. Судячи з відео, вони наїхали на неї двічі.

Подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликало швидку допомогу. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, пізніше місце події покинула і дружина.

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81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Відео не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою

ВІДЕО ДНЯ

Обидвох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків. Водія затримали, його буде поміщено до ізолятора. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теми: ДТПполіціяДБР
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