Поліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП

У місті Білгород-Дністровський Одеської області поліцейський з дружиною двічі наїхали на літню жінку автівкою, викликали швидку і втекли з місця ДТП. Постраждала померла в лікарні.

Джерело: пресслужба Нацполіції в Одеській області, пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Поліція повідомляє, що вранці 16 серпня правоохоронець, виїжджаючи з двору на своїй автівці заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. Судячи з відео, вони наїхали на неї двічі.

Подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликало швидку допомогу. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, пізніше місце події покинула і дружина.

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81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Відео не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою

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Обидвох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків. Водія затримали, його буде поміщено до ізолятора. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.