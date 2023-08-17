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Полицейские дважды переехали бабушку в Одесской области и скрылись с места ДТП

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 августа 2023, 13:38
Полицейские дважды переехали бабушку в Одесской области и скрылись с места ДТП
скрин с видео гБР

В городе Белгород-Днестровский Одесской области полицейский с женой дважды переехали пожилую женщину на машине, вызвали скорую и скрылись с места ДТП. Пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Одесской области, пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Полиция сообщает, что утром 16 августа правоохранитель, выезжая со двора на своей машине задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции.

После наезда супруги переместили потерпевшую на скамейку под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена.

81-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась

Обоих полицейских отстранили от исполнения обязанностей. Водителя задержали, он будет помещен в изолятор. Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Видео не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой

Темы: ДТПполицияГБР
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