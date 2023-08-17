Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 13:53
Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото з Facebook

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки на польському кордоні, якщо білоруський диктатор Олександр Лукашенко дійсно хоче налагодити відносини з Польщею.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо

Деталі: Свою заяву польський президент зробив під час зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом 17 серпня.

Пряма мова Дуди: "Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону".

Реклама:

Деталі: Він додав, що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу, тому його країна також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДудаЛукашенкоПольщаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

відеоБійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

відео У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

Усі новини...
Дуда
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Дуда: В України досі недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні
Останні новини
18:31
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
18:30
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
18:27
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
18:25
відеоУ центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
18:24
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
18:17
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
18:12
У Німеччині заарештували ймовірного постачальника компонентів для російських безпілотників
18:10
"Армія відновлення" вже налічує майже 50 тисяч безробітних: вони заробили 305 мільйонів
17:39
Криптобіржа OKX слідом за Binance оголосила про обмеження для росіян
17:26
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Усі новини...
Реклама: