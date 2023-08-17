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Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 13:53
Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото з Facebook

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки на польському кордоні, якщо білоруський диктатор Олександр Лукашенко дійсно хоче налагодити відносини з Польщею.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо

Деталі: Свою заяву польський президент зробив під час зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом 17 серпня.

Пряма мова Дуди: "Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону".

Деталі: Він додав, що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу, тому його країна також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

Передісторія:

Теми: ДудаЛукашенкоПольщаБілорусь
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