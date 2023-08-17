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Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 13:53
Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил
Президент Польши Анджей Дуда. Фото из Facebook

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе, если белорусский диктатор Александр Лукашенко действительно хочет наладить отношения с Польшей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио

Детали: Свое заявление польский президент сделал во время встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом 17 августа.

Прямая речь Дуды: "Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы".

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Детали: Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза, поэтому его страна также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

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Темы: ДудаЛукашенкоПольшаБеларусь
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