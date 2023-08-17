Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе, если белорусский диктатор Александр Лукашенко действительно хочет наладить отношения с Польшей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио

Детали: Свое заявление польский президент сделал во время встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом 17 августа.

Прямая речь Дуды: "Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы".

Детали: Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза, поэтому его страна также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

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