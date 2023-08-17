Німеччина передала Україні військову допомогу, зокрема 2 установки IRIS-T

Уряд Німеччини прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні, до якого увійшли, зокрема, 2 пускові установки IRIS-T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецького уряду

Деталі: Крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів.

Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

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Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.

В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.