Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина передала Україні військову допомогу, зокрема 2 установки IRIS-T

"Українська правда", "Європейська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 14:07
Німеччина передала Україні військову допомогу, зокрема 2 установки IRIS-T
RIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Уряд Німеччини прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні, до якого увійшли, зокрема, 2 пускові установки IRIS-T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецького уряду

Деталі: Крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів.

Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

Реклама:

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.

В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччиназброявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

відеоБійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

відео У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

Усі новини...
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN
Кулеба: Київ не відчуває тиску Заходу в контрнаступі, але єдиний шлях – перемога
Останні новини
18:31
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
18:30
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
18:27
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
18:25
відеоУ центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
18:24
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
18:17
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
18:12
У Німеччині заарештували ймовірного постачальника компонентів для російських безпілотників
18:10
"Армія відновлення" вже налічує майже 50 тисяч безробітних: вони заробили 305 мільйонів
17:39
Криптобіржа OKX слідом за Binance оголосила про обмеження для росіян
17:26
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Усі новини...
Реклама: