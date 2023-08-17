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Германия передала Украине военную помощь, в частности 2 установки IRIS-T

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 17 августа 2023, 14:07
Германия передала Украине военную помощь, в частности 2 установки IRIS-T
RIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Правительство Германии отчиталось об очередном транше военной помощи Украине, в который вошли, в частности, 2 пусковые установки IRIS-T.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства

Детали: Кроме пусковых установок IRIS-T, Германия передала Украине более 4500 155-мм дымовых снарядов.

Также в новый пакет вошли 10 радаров наземного наблюдения GO12.

Украина также получила четыре тягача HX81 и четыре полуприцепа, а также восемь погрузчиков.

В одном из предыдущих пакетов помощи Германия передала Украине еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Напомним, во время визита в Киев 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.

Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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