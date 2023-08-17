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Швеція надасть Україні допомогу на 270 млн євро: боєприпаси, вантажівки, обладнання

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 15:17
Швеція надасть Україні допомогу на 270 млн євро: боєприпаси, вантажівки, обладнання
Шведські прапори перед Королівським палацом у Стокгольмі, фото AFP via Getty Images)

Парламент Швеції Ріксдаг схвалив передачу Україні нового пакету допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Ріксдага

Деталі: Київ отримає боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (приблизно 90 млн євро), а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (приблизно 180 млн євро).

Риксдаг також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби їх потім передали Україні.

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Це рішення означає, що стаття витрат на оборону та готовність до кризових ситуацій у державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 млн шведських крон (46 млн євро) у 2023 році.

Цьому передувало: 15 серпня міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що уряд готує 13-й пакет допомоги для України загальною вартістю 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро).

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).

ВІДЕО ДНЯ

У липні Швеція вирішила скерувати рекордну для себе суму на євроінтеграцію та відбудову України.

Теми: Швеціядопомога Україні
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