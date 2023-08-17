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Швеция предоставит Украине помощь на 270 млн евро: боеприпасы, грузовики, оборудование

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 15:17
Швеция предоставит Украине помощь на 270 млн евро: боеприпасы, грузовики, оборудование
Шведские флаги перед Королевским дворцом в Стокгольме, фото AFP via Getty Images)

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи общей стоимостью 3,25 миллиарда шведских крон (примерно 270 млн евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Риксдага

Детали: Киев получит боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (примерно 90 млн евро), а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (примерно 180 млн евро).

Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.

Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.

Этому предшествовало: 15 августа министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что правительство готовит тринадцатый пакет помощи для Украины общей стоимостью 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).

В конце июня правительство Швеции представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).

В июле Швеция решила направить рекордную для себя сумму на евроинтеграцию и восстановление Украины.

Темы: Швецияпомощь Украине
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