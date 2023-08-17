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Швеція підвищила рівень терористичної загрози після спалень Корану

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 15:29
Швеція підвищила рівень терористичної загрози після спалень Корану
Спалений біля мечеті у Стокгольмі Коран, фото Getty Images

Поліція і Збройні сили Швеції підвищили рівень терористичної загрози для країни через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Поліція безпеки Säpo оголосила, що оцінку загрози підвищили з 3 до 4 рівня із загалом п’яти. 

Керівниця поліції Шарлотта фон Ессен зазначила, що причиною такого рішення стала не якась окрема подія, а загальна оцінка безпекової ситуації, яка поступово погіршується вже тривалий час.

Серія акцій зі спаленням Корану посприяла тому, що Швеція стала більш явною ціллю для ісламістських терористів.

Збройні сили Швеції також підвищили свою оцінку терористичної загрози до рівня 4 з п’яти. 

До цього майже увесь час з 2010 року рівень терористичної загрози для країни оцінювали на 3 з 5 – за винятком періоду у 2015-2016 роках, коли поліція розшукувала підозрюваного у можливому плануванні терактів. 

Цьому передувало: 1 серпня Швеція вирішила посилити прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану.

У Швеції вже розсилали анонімні СМС із закликами помститися за спалення Корану.

Теми: Швеціятероризмрелігіяакції
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