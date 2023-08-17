Швеція підвищила рівень терористичної загрози після спалень Корану

Поліція і Збройні сили Швеції підвищили рівень терористичної загрози для країни через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Поліція безпеки Säpo оголосила, що оцінку загрози підвищили з 3 до 4 рівня із загалом п’яти.

Керівниця поліції Шарлотта фон Ессен зазначила, що причиною такого рішення стала не якась окрема подія, а загальна оцінка безпекової ситуації, яка поступово погіршується вже тривалий час.

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Серія акцій зі спаленням Корану посприяла тому, що Швеція стала більш явною ціллю для ісламістських терористів.

Збройні сили Швеції також підвищили свою оцінку терористичної загрози до рівня 4 з п’яти.

До цього майже увесь час з 2010 року рівень терористичної загрози для країни оцінювали на 3 з 5 – за винятком періоду у 2015-2016 роках, коли поліція розшукувала підозрюваного у можливому плануванні терактів.

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Цьому передувало: 1 серпня Швеція вирішила посилити прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану.

У Швеції вже розсилали анонімні СМС із закликами помститися за спалення Корану.