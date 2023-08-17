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Швеция повысила уровень террористической угрозы после сожжений Корана

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 15:29
Швеция повысила уровень террористической угрозы после сожжений Корана
Сожженный возле мечети в Стокгольме Коран, фото Getty Images

Полиция и Вооруженные силы Швеции повысили уровень террористической угрозы для страны из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Полиция безопасности Säpo объявила, что оценку угрозы повысили с 3 до 4 уровня из всего пяти.

Руководитель полиции Шарлотта фон Эссен отметила, что причиной такого решения стало не какое-то отдельное событие, а общая оценка ситуации с безопасностью, которая постепенно ухудшается уже длительное время.

Серия акций с сожжением Корана поспособствовала тому, что исламистские террористы могут рассматривать Швецию как цель. 

Вооруженные силы Швеции также повысили свою оценку террористической угрозы до уровня 4 из пяти.

До этого почти все время с 2010 года уровень террористической угрозы для страны оценивали на 3 из 5 – за исключением периода в 2015-2016 годах, когда полиция разыскивала подозреваемого в возможном планировании терактов.

Этому предшествовало: 1 августа Швеция решила усилить пограничный контроль и внутренние проверки, считая, что угрозы для безопасности страны усилились после серии акций с сожжением Корана.

В Швеции уже рассылали анонимные СМС с призывами отомстить за сожжение Корана.

Темы: Швециятерроризмрелигияакции
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