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У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 15:36
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили концентр, працівники якого вимагали у людей дані банківської картки або гроші.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі:  За даними слідства, учасники схеми облаштували приміщення в центрі Харкова. На роботу набирали працівників різними способами, у тому числі через проведення прямих трансляцій у соцмережах. При цьому розповідали про "відсутність ризиків".

Працівники повідомляли клієнтам по телефону неправдиву інформацію, залякували блокуванням рахунків та здійснювали психологічний тиск. У результаті домагалися, щоб їхня жертва називала дані банківської картки або ж безпосередньо переводила гроші на рахунок шахраїв.

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Дослівно: "16 серпня 2023 року під час обшуку в офісному приміщенні виявлено близько 130 людей, які там працювали. Вилучено системні блоки, жорсткі диски, телефони, робочі блокноти та інші докази протиправної діяльності".

"Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно".

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Теми: Харківпрокуратурасуд
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