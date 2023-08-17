В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги

В Харькове разоблачили концентр, работники которого требовали у людей данные банковской карты или деньги.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: По данным следствия, участники схемы обустроили помещение в центре Харькова. На работу набирали работников различными способами, в том числе через проведение прямых трансляций в соцсетях. При этом рассказывали об "отсутствии рисков".

Работники сообщали клиентам по телефону ложную информацию, запугивали блокировкой счетов и осуществляли психологическое давление. В результате добивались, чтобы их жертва называла данные банковской карты или же непосредственно переводила деньги на счет мошенников.

Дословно: "16 августа 2023 года во время обыска в офисном помещении обнаружено около 130 человек, которые там работали. Изъяты системные блоки, жесткие диски, телефоны, рабочие блокноты и другие доказательства противоправной деятельности".

"Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество".

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