Муніципальна охорона Києва на День Незалежності буде "у повній бойовій готовності"
Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".
Джерело: "Громадське" з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА
Деталі: Підрозділи комунальних організацій будуть у повній бойовій готовності для цілодобового запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків, патрулювання на вулицях, охорони об’єктів комунальної та інших форм власності, зазначили в департаменті.
У Київраді рекомендують не планувати на День Незалежності заходи з великою кількістю людей, а натомість проводити їх у "лаконічному форматі". За потреби — обмежитися онлайн-заходами.
У самій Київраді вже підготували проєкт планів відзначення у столиці Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Планується низка урочистих, культурно-мистецьких, освітніх, спортивних та інших заходів.
Інформації щодо загальнодержавних заходів, які планують провести в Києві до Дня Незалежності, Київська міська військова адміністрація ще не отримувала.
Заступник голови КМДА Володимир Бондаренко у коментарі "Київ24" говорив, що місто не планує масових заходів.
Нагадаємо: В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.
Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.