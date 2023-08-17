Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Муніципальна охорона Києва на День Незалежності буде "у повній бойовій готовності"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 15:52
Муніципальна охорона Києва на День Незалежності буде у повній бойовій готовності
монумент Незалежності в Києві. фото з Вікіпедії

Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".

Джерело: "Громадське" з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА

Деталі: Підрозділи комунальних організацій будуть у повній бойовій готовності для цілодобового запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків, патрулювання на вулицях, охорони об’єктів комунальної та інших форм власності, зазначили в департаменті.

У Київраді рекомендують не планувати на День Незалежності заходи з великою кількістю людей, а натомість проводити їх у "лаконічному форматі". За потреби — обмежитися онлайн-заходами.

У самій Київраді вже підготували проєкт планів відзначення у столиці Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Планується низка урочистих, культурно-мистецьких, освітніх, спортивних та інших заходів.

Інформації щодо загальнодержавних заходів, які планують провести в Києві до Дня Незалежності, Київська міська військова адміністрація ще не отримувала.

Заступник голови КМДА Володимир Бондаренко у коментарі "Київ24" говорив, що місто не планує масових заходів.

Нагадаємо: В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Київ
JYSK відкрив у Києві оновлений магазин
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: