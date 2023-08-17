Муніципальна охорона Києва на День Незалежності буде "у повній бойовій готовності"

монумент Незалежності в Києві. фото з Вікіпедії

Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".

Джерело: "Громадське" з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА

Деталі: Підрозділи комунальних організацій будуть у повній бойовій готовності для цілодобового запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків, патрулювання на вулицях, охорони об’єктів комунальної та інших форм власності, зазначили в департаменті.

У Київраді рекомендують не планувати на День Незалежності заходи з великою кількістю людей, а натомість проводити їх у "лаконічному форматі". За потреби — обмежитися онлайн-заходами.

У самій Київраді вже підготували проєкт планів відзначення у столиці Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Планується низка урочистих, культурно-мистецьких, освітніх, спортивних та інших заходів.

Інформації щодо загальнодержавних заходів, які планують провести в Києві до Дня Незалежності, Київська міська військова адміністрація ще не отримувала.

Заступник голови КМДА Володимир Бондаренко у коментарі "Київ24" говорив, що місто не планує масових заходів.

Нагадаємо: В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.