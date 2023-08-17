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Муниципальная охрана Киева на День Независимости будет "в полной боевой готовности"

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 15:52
Муниципальная охрана Киева на День Независимости будет в полной боевой готовности
монумент Независимости в Киеве. фото из Википедии

Во время мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа Киевская служба спасения и Муниципальная охрана Киева будут "в полной боевой готовности".

Источник: "Громадське" со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА

Детали: Подразделения коммунальных организаций будут в полной боевой готовности для круглосуточного предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, патрулирования на улицах, охраны объектов коммунальной и других форм собственности, отметили в департаменте.

В Киевсовете рекомендуют не планировать на День Независимости мероприятия с большим количеством людей, а вместо этого проводить их в "лаконичном формате". При необходимости - ограничиться онлайн-мероприятиями.

В самом Киевсовете уже подготовили проект планов празднования в столице Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Планируется ряд торжественных, культурно-художественных, образовательных, спортивных и других мероприятий.

Информации относительно общегосударственных мероприятий, которые планируют провести в Киеве ко Дню Независимости, Киевская городская военная администрация еще не получала.

Заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко в комментарии "Киев24" говорил, что город не планирует массовых мероприятий.

Напомним: В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на День Независимости Украины Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что государство-агрессор методично ведет кровавую войну против Украины и ожидать ракетных ударов или других террористических актов можно ежедневно.

Темы: Киев
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