До кінця воєнного стану проїзд у транспорті Києва не дорожчатиме – КМДА

Столична влада запевняє, що підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Джерело: директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор

Пряма мова: "Не піднімати ціну на проїзд - чітка позиція мера міста і моя також. Мій коментар журналістам щодо необхідності підняття ціни на проїзд стосувався виключно умов швидкого повоєнного розвитку міста, в тому числі і розвитку транспортної інфраструктури".

Деталі: За словами Кандибора, питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після перемоги України у війні та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, в тому числі і громадського транспорту.