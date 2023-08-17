Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

До конца военного положения проезд в транспорте Киева не будет дорожать – КГГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 16:19
До конца военного положения проезд в транспорте Киева не будет дорожать – КГГА
столичный транспорт. иллюстративное фото из Facebook департамента КГГА

Столичные власти уверяют, что повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Источник: директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор

Прямая речь: "Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя также. Мой комментарий журналистам о необходимости поднятия цены на проезд касался исключительно условий быстрого послевоенного развития города, в том числе и развития транспортной инфраструктуры".

Детали: По словам Кандибора, вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после победы Украины в войне и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ

Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду

видеоБойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 

видеоПолиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны

видеоВ России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб

Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"

Все новости...
Киев
Муниципальная охрана Киева на День Независимости будет "в полной боевой готовности"
JYSK открыл в Киеве обновленный магазин
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Последние новости
20:08
Клиенты банка "Конкорд" получили уже почти 60% вкладов
19:46
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
19:41
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
19:11
Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения облигаций, снизив одну из ставок
18:52
видеоБеременная женщина пыталась перевезти мужчину за границу в нише для шины, обоих задержали
18:50
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
18:31
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
18:30
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
18:27
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
18:25
видеоВ центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Все новости...
Реклама: