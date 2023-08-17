Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Київ не відчуває тиску Заходу в контрнаступі, але єдиний шлях – перемога

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 16:47
Кулеба: Київ не відчуває тиску Заходу в контрнаступі, але єдиний шлях – перемога
Дмитро Кулеба, фото Ельдара Сарахмана для УП

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відчуває тиску з боку Заходу щодо темпів звільнення українських територій, – і байдуже, скільки часу це займе, якщо народ підтримує мету повної деокупації.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв'ю AFP, цитує "Європейська правда

Деталі: На запитання, чи перебуває Україна під тиском своїх західних союзників, які надали значну військову допомогу, щоб досягти швидших успіхів на фронті, глава МЗС відповів, що Київ "цього не відчуває".

Водночас, він визнав "збільшення голосів коментаторів і експертів у публічному просторі", які обговорюють темпи успіхів України під час наступу.

Пряма мова Кулеби: "Легко говорити, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас там немає…

Наша мета – перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Допоки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом.

Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна – це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає".

Цьому передувало: У Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону.

Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Теми: контрнаступКулеба Дмитровійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
контрнаступ
ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN
Морпіхи показали кадри звільнення Урожайного
Зеленський на Запоріжжі зустрівся з військовими: говорили про Оріхівський напрямок
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: