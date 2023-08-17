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Кулеба: Киев не чувствует давления Запада в контрнаступлении, но единственный путь – победа

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 16:47
Кулеба: Киев не чувствует давления Запада в контрнаступлении, но единственный путь – победа
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана для УП

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно темпов освобождения украинских территорий, – и неважно, сколько времени это займет, если народ поддерживает цель полной деоккупации.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью AFP, цитирует "Европейская правда

Детали: На вопрос, находится ли Украина под давлением своих западных союзников, которые предоставили значительную военную помощь, чтобы достичь быстрых успехов на фронте, глава МИД ответил, что Киев "этого не чувствует".

В то же время, он признал "увеличение голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве", которые обсуждают темпы успехов Украины во время наступления.

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Прямая речь Кулебы: "Легко говорить, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас там нет...

Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться бок о бок со своим народом.

Правда заключается в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война – это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет".

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Этому предшестовало: В Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.

Темы: контрнаступлениеКулеба Дмитрийвойна
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