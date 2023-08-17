Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Киев не чувствует давления Запада в контрнаступлении, но единственный путь – победа

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 16:47
Кулеба: Киев не чувствует давления Запада в контрнаступлении, но единственный путь – победа
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана для УП

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно темпов освобождения украинских территорий, – и неважно, сколько времени это займет, если народ поддерживает цель полной деоккупации.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью AFP, цитирует "Европейская правда

Детали: На вопрос, находится ли Украина под давлением своих западных союзников, которые предоставили значительную военную помощь, чтобы достичь быстрых успехов на фронте, глава МИД ответил, что Киев "этого не чувствует".

В то же время, он признал "увеличение голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве", которые обсуждают темпы успехов Украины во время наступления.

Прямая речь Кулебы: "Легко говорить, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас там нет...

Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться бок о бок со своим народом.

Правда заключается в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война – это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет".

Этому предшестовало: В Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.

Темы: контрнаступлениеКулеба Дмитрийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
контрнаступление
ВСУ, вероятно, применили в Урожайном аналоги кассетных снарядов США – СNN
Морпехи показали кадры освобождения Урожайного
Зеленский в Запорожской области встретился с военными: говорили об Ореховском направлении
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: