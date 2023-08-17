Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми

Четвер, 17 серпня 2023, 17:16
Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми
ФОТО З ЗАТРИМАННЯ: ГУ НАЦПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На Київщині поліція затримала чоловіка, який, користуючись вразливим станом українок та потребою в грошах, вербував їх для заняття проституцією в Ізраїлі.

Джерело: сайт ГУ Національної поліції у Київській області

Деталі: За даними поліції, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

Дослівно: "Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру. 

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази". 

Деталі: Чоловіку повідомили про підозру за торгівлю людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Довідково:

  • Українці, які постраждали від торгівлі людьми, мають право на безоплатну допомогу у встановленні статусу, оформленні виплат, представництві в судах. 3 серпня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги".

Теми: поліціяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
поліція
Військова поліція чи жандармерія? Частина друга
Поліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП
У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: