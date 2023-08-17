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Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми

Четвер, 17 серпня 2023, 17:16
Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми
ФОТО З ЗАТРИМАННЯ: ГУ НАЦПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На Київщині поліція затримала чоловіка, який, користуючись вразливим станом українок та потребою в грошах, вербував їх для заняття проституцією в Ізраїлі.

Джерело: сайт ГУ Національної поліції у Київській області

Деталі: За даними поліції, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

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Дослівно: "Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру. 

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Чоловіку повідомили про підозру за торгівлю людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Довідково:

  • Українці, які постраждали від торгівлі людьми, мають право на безоплатну допомогу у встановленні статусу, оформленні виплат, представництві в судах. 3 серпня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги".

Теми: поліціяКиївська область
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