Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми
На Київщині поліція затримала чоловіка, який, користуючись вразливим станом українок та потребою в грошах, вербував їх для заняття проституцією в Ізраїлі.
Джерело: сайт ГУ Національної поліції у Київській області
Деталі: За даними поліції, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.
Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.
Дослівно: "Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру.
Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази".
Деталі: Чоловіку повідомили про підозру за торгівлю людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Довідково:
- Українці, які постраждали від торгівлі людьми, мають право на безоплатну допомогу у встановленні статусу, оформленні виплат, представництві в судах. 3 серпня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги".