Вербував жінок для заняття проституцією в Ізраїлі: поліція перекрила канал торгівлі людьми

ФОТО З ЗАТРИМАННЯ: ГУ НАЦПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На Київщині поліція затримала чоловіка, який, користуючись вразливим станом українок та потребою в грошах, вербував їх для заняття проституцією в Ізраїлі.

Джерело: сайт ГУ Національної поліції у Київській області

Деталі: За даними поліції, 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

Реклама:

Дослівно: "Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру.

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Чоловіку повідомили про підозру за торгівлю людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Довідково: