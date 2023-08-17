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Вербовал женщин для занятия проституцией в Израиле: полиция перекрыла канал торговли людьми

Четверг, 17 августа 2023, 17:16
Вербовал женщин для занятия проституцией в Израиле: полиция перекрыла канал торговли людьми

В Киевской области полиция задержала мужчину, который, пользуясь уязвимым состоянием украинок и потребностью в деньгах, вербовал их для занятия проституцией в Израиле.

Источник: сайт ГУ Национальной полиции в Киевской области

Детали: По данным полиции, 41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле.

Ежедневный заработок составлял более 1,5 тысячи долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу.

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Дословно: "Работники управления миграционной полиции на одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области помешали вывозу гражданки Украины для оказания услуг сексуального характера.

Полицейские провели три санкционированных обыска и изъяли денежные средства, банковские карты, тетради с черновыми записями и другие вещественные доказательства".

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Детали: Мужчине сообщили о подозрении за торговлю людьми. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Темы: полицияКиевская область
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