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На Прикарпатті згорів будинок. Місцеві ЗМІ писали, що там таємно проводила служби УПЦ МП

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 17:17
На Прикарпатті згорів будинок. Місцеві ЗМІ писали, що там таємно проводила служби УПЦ МП
фото ДСНС

У ніч на 17 серпня у місті Городенка на Івано-Франківщині згорів приватний будинок, перероблений під церкву УПЦ МП.

Джерело: Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, Бліц-інфо 

Деталі: Близько 04:30 на вулиці Володимира Великого у Городенці виникла пожежа у житловому будинку, який пристосували під церкву.

Коли рятувальники прибули на місце, одноповерхова дерев’яна будівля площею 112 м.кв. була повністю охоплена вогнем. Пожежу загасили о 5.30 ранку. Ніхто не постраждав.

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За інформацією місцевих ЗМІ, у цьому будинку 2 серпня проводили богослужіння віряни УПЦ МП. Перехожі, помітивши це, викликали поліцію, яка зупинила незаконне зібрання.

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Теми: пожежаІвано-Франківська область
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