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На Прикарпатье сгорел дом. Местные СМИ писали, что там тайно проводила службу УПЦ МП

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 17:17
На Прикарпатье сгорел дом. Местные СМИ писали, что там тайно проводила службу УПЦ МП
фото ГСЧС

В ночь на 17 августа в городе Городенка на Ивано-Франковщине сгорел частный дом, переделанный под церковь УПЦ МП.

Источник: Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, Блиц-инфо 

Детали: Около 04:30 на улице Владимира Великого в Городенке возник пожар в жилом доме, который приспособили под церковь.

Когда спасатели прибыли на место, одноэтажное деревянное здание площадью 112 м.кв. было полностью охвачено огнем. Пожар потушили в 5.30 утра. Никто не пострадал.

По информации местных СМИ, в этом доме 2 августа проводили богослужения верующие УПЦ МП. Прохожие, заметив это, вызвали полицию, которая остановила незаконное собрание.

Темы: пожарИвано-Франковская область
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