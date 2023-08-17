Кримські військкоми придумали схему заробітку на загиблих військових - "КримSOS"

Могила российского военного, убитого на войне в Украине, на кладбище в Керчи, фото: Крым.Реалии

Російські військові комісари в окупованому Криму заробляють на тілах загиблих солдатів у війні Росії проти України.

Джерело: громадська організація "КримSOS" з посиланням на джерела

Деталі: За наявною інформацією, військкоми привозять тіла загиблих до моргу Сімферополя, однак родичам кажуть, що вбитого щойно виявили в місцях активних бойових дій і транспортувати його непросто. За доставку рідним пропонують заплатити близько 100-150 тисяч рублів (близько 1000-1500 доларів).

Таку схему комісари виправдовують незручностями місцезнаходження тіла та його перевезення, інакше тіло доведеться чекати ще довго.

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Наразі відомо щонайменше про три-чотири такі випадки.

"КримSOS" наголошує, що російські військові комісари є воєнними злочинцями, які від початку окупації півострова незаконно призивають і мобілізують місцевих мешканців до російської армії.

Це є порушенням Женевської конвенції та воєнним злочином згідно з Римським статутом. Усі воєнні злочини не мають терміну давності і відповідальність може настати навіть через десятки років після його вчинення.