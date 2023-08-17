Крымские военкомы придумали схему заработка на погибших военных - "КрымSOS"

Могила російського військового, вбитого на війні в Україні, на кладовищі в Керчі, фото: Крим.Реалії

Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат в войне России против Украины.

Источник: общественная организация "КрымSOS" со ссылкой на источники

Детали: По имеющейся информации, военкомы привозят тела погибших в морг Симферополя, однако родственникам говорят, что убитого только что обнаружили в местах активных боевых действий и транспортировать его непросто. За доставку родным предлагают заплатить около 100–150 тысяч рублей (около 1000-1500 долларов).

Такую схему комиссары оправдывают неудобствами местонахождения тела и его перевозки, иначе тело придется ждать еще долго.

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Сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех таких случаях.

"КрымSOS" подчеркивает, что российские военные комиссары являются военными преступниками, которые с начала оккупации полуострова незаконно призывают и мобилизуют местных жителей в российскую армию.

Это является нарушением Женевской конвенции и военным преступлением согласно Римскому статуту. Все военные преступления не имеют срока давности и ответственность может наступить даже спустя десятки лет после его совершения.