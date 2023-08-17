Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії натякнули, що їхні вертольоти Мі-24 може отримати Україна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 17:34
У Чехії натякнули, що їхні вертольоти Мі-24 може отримати Україна
Мі-24, фото AFP via Getty Images

Чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що вертольоти Мі-24 радянського виробництва, які Чехія замінює на американські гелікоптери, можуть знайти застосування в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Чернохова під час заходу на вертолітній базі чеських Військово-повітряних сил поблизу міста Намешть над Ославою в четвер підкреслила, що Чехія в майбутньому не може бути "матеріально залежною від ризикованих ресурсів зі Сходу", тому важливо як оновлювати військову техніку, так і створювати можливості для її ремонту.

Водночас вона відзначила роботу російських вертольотів Мі-24В і Мі-35, які "прослужили довше, ніж очікувалося".

Реклама:

Пряма мова: "Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними, їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога".

Деталі: Голова Міноборони Чехії додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Чехіяавіадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда

оновлено, фото, відеоУ Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських

Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

відеоБійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

Усі новини...
Чехія
Під санкції Чехії потрапив головний будівельник ракет в Росії та його зять
Влада Праги проситиме про скасування концерту пропутінської співачки Нетребко
Президент Чехії застеріг від політичних ігор довкола нападів, у яких звинувачують українців
Останні новини
21:54
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
21:53
"Діти в окупації ловили інтернет на кладовищі": які виклики війна ставить перед освітянами і школярами
21:42
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
21:28
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
21:02
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
20:50
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
20:24
У Луцьку на 51 тисячу грн оштрафували чоловіка, який публікував чужі еротичні фото
20:21
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
20:19
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
20:16
оновлено, фото, відеоУ Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських
Усі новини...
Реклама: