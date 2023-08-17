У Чехії натякнули, що їхні вертольоти Мі-24 може отримати Україна

Чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що вертольоти Мі-24 радянського виробництва, які Чехія замінює на американські гелікоптери, можуть знайти застосування в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Чернохова під час заходу на вертолітній базі чеських Військово-повітряних сил поблизу міста Намешть над Ославою в четвер підкреслила, що Чехія в майбутньому не може бути "матеріально залежною від ризикованих ресурсів зі Сходу", тому важливо як оновлювати військову техніку, так і створювати можливості для її ремонту.

Водночас вона відзначила роботу російських вертольотів Мі-24В і Мі-35, які "прослужили довше, ніж очікувалося".

Пряма мова: "Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними, їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога".

Деталі: Голова Міноборони Чехії додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

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