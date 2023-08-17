В Чехии намекнули, что их вертолеты Ми-24 может получить Украина

Чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что вертолеты Ми-24 советского производства, которые Чехия заменяет на американские вертолеты, могут найти применение в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Чернохова во время мероприятия на вертолетной базе чешских Военно-воздушных сил вблизи города Намешть над Ославой в четверг подчеркнула, что Чехия в будущем не может быть "материально зависимой от рискованных ресурсов с Востока", поэтому важно как обновлять военную технику, так и создавать возможности для ее ремонта.

В то же время она отметила работу российских вертолетов Ми-24В и Ми-35, которые "прослужили дольше, чем ожидалось".

Прямая речь: "Хотя мы сегодня символически попрощаемся с ними, их история, безусловно, не закончилась. Думаю, мы все подозреваем, что сегодня они еще могут найти себе применение там, где сейчас есть потребность в любой оборонной технике. Именно туда уже много месяцев идет и будет идти наша помощь"

Детали: Глава Минобороны Чехии добавила, что вертолеты Ми находятся в хорошем состоянии и уже длительное время выполняют задачи в интересах армии, в том числе и в зарубежных операциях.

На вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может эксплуатировать их до 2035 года.

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