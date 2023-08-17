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Британія надасть Україні більше засобів ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 17:33
Британія надасть Україні більше засобів ППО
iStock / Getty Images

Міноборони Великої Британії уклало три контракти на 115 мільйонів доларів, які дозволять надіслати Україні засоби протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

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Теми: Велика БританіяУкраїнаППО
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