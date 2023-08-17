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Британія надасть Україні більше засобів ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 17:33
Британія надасть Україні більше засобів ППО
iStock / Getty Images

Міноборони Великої Британії уклало три контракти на 115 мільйонів доларів, які дозволять надіслати Україні засоби протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.

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Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

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Теми: Велика БританіяУкраїнаППО
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