Британия предоставит Украине больше средств ПВО

Минобороны Великобритании заключило три контракта на 115 миллионов долларов, которые позволят прислать Украине средства противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Самый большой контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Великобритании заключило с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Две другие сделки также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не предоставило более конкретных деталей о них.

Отмечается, что сделки были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который сейчас собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для предоставления летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

Напомним: