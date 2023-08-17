Британия предоставит Украине больше средств ПВО
Минобороны Великобритании заключило три контракта на 115 миллионов долларов, которые позволят прислать Украине средства противовоздушной обороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: Самый большой контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Великобритании заключило с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.
Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.
Отмечается, что сделки были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который сейчас собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для предоставления летальной и нелетальной военной поддержки Украине.
Напомним:
- Международный фонд для Украины создала Великобритания в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой.
- В июне стало известно, что фонд пополнится еще на 92 миллиона фунтов стерлингов для приобретения Украине средств противовоздушной обороны.