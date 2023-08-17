Вдруге у четвер лунала тривога по всій Україні через носія "Кинджала"
Четвер, 17 серпня 2023, 17:53
На всій території України 17 серпня вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 40 хвилин.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".
Оновлено: За 40 хвилин пролунав відбій.
Реклама:
Що передувало: Попередня тривога через зліт винищувача МіГ-31К тривала 40 хвилин.
ВІДЕО ДНЯ