Вдруге у четвер лунала тривога по всій Україні через носія "Кинджала"

На всій території України 17 серпня вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 40 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".

Оновлено: За 40 хвилин пролунав відбій.

Що передувало: Попередня тривога через зліт винищувача МіГ-31К тривала 40 хвилин.