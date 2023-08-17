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Вдруге у четвер лунала тривога по всій Україні через носія "Кинджала"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 17:53
Вдруге у четвер лунала тривога по всій Україні через носія Кинджала
скриншот

На всій території України 17 серпня вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 40 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".

Оновлено: За 40 хвилин пролунав відбій.

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Що передувало: Попередня тривога через зліт винищувача МіГ-31К тривала 40 хвилин.

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Теми: повітряна тривога
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