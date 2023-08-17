Второй раз в четверг звучала тревога по всей Украине из-за носителя "Кинжала"
Четверг, 17 августа 2023, 17:53
На всей территории Украины 17 августа во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", она продолжалась приблизительно 40 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".
Обновлено: Через 40 минут прозвучал отбой.
Что предшествовало: Предварительная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К длилась 40 минут.