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Второй раз в четверг звучала тревога по всей Украине из-за носителя "Кинжала"

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 17:53
Второй раз в четверг звучала тревога по всей Украине из-за носителя Кинжала
скриншот

На всей территории Украины 17 августа во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", она продолжалась приблизительно 40 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".

Обновлено: Через 40 минут прозвучал отбой.

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Что предшествовало: Предварительная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К длилась 40 минут.

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Темы: воздушная тревога
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