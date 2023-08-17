Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 18:32
Співпраця Ірану й Росії у виробництві Шахедів: The Washington Post знайшло докази
Фото: Getty Images

Американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про тісну співпрацю Москви й Тегерана у виробництві дронів-камикадзе Shahed 136.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Мова йде про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".

Ця співпраця реалізовується у форматі "франшизи": Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва "Шахедів", а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та вирішити проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою.

Реклама:

План виробництва заводу в "Алабузі", згідно з документами, має реалізовуватись у три етапи.

На першому Іран постачає Росії дрони в розібраному вигляді, де їх збирають. На другому в Росії налагодять власне виробництво корпусу "Шахедів", тоді як електроніку й двигуни продовжать ввозити. Третій етап – мінімальна допомога Ірану й вихід на цільовий показник у понад 4000 дронів, які передадуть російським військовим до вересня 2025 року.

Найбільша проблема РФ – відсутність електроніки, яка виробляється на Заході. Частину електроніки російська сторона отримала – ймовірно, через імпорт в обходження санкцій; деякі компоненти вдалось відтворити в себе й Білорусі, зокрема за допомоги Китаю. Але досі зберігаються проблеми з виробництвом двигунів, зазначає WP.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб масштабувати виробництво, завод активно заманював працівників вищими, ніж у середньому в РФ, зарплатами – подекуди вдесятеро. Тим, хто був незгоден із місцем роботи, максимально ускладнювали звільнення. Крім того, російські фахівці їздили в Іран для "обміну досвідом", причому для таких відряджень залучались мігранти із країн Середньої Азії, бо вони частково розуміли фарсі.

Хоча загалом Росії вдалось оптимізувати іранську конструкцію "Шахедів" і налагодити виробництво, виникли й проблеми.

Серед іншого, частина дронів, які Іран постачав російській стороні, були несправними – за оцінками, десь 25%. Крім того, за оцінками експертів, із якими поговорив WP, через труднощі з компонентами російський завод відстає від графіка щонайменше на один місяць. Були випадки, коли РФ не налагодила логістику доправлення партій іранських дронів.

За останні три місяці, за оцінками Києва, Росія застосувала близько 600 "Шахедів" по українських цілях, і принаймні частина з них були виготовлені на російському заводі.

Що було раніше:

Теми: ШахедРосіяІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда

оновлено, фото, відеоУ Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських

Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

відеоБійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

відеоПоліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

Усі новини...
Шахед
У ГУР підтвердили, що Росія збирає "Шахеди": Це привід для посилення ППО
Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії
Повітряні сили знищили 13 "Шахедів", які атакували портову інфраструктуру
Останні новини
21:54
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
21:53
"Діти в окупації ловили інтернет на кладовищі": які виклики війна ставить перед освітянами і школярами
21:42
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
21:28
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
21:02
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
20:50
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
20:24
У Луцьку на 51 тисячу грн оштрафували чоловіка, який публікував чужі еротичні фото
20:21
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
20:19
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
20:16
оновлено, фото, відеоУ Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських
Усі новини...
Реклама: