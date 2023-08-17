Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства

Американское издание The Washington Post получило внутренние документы от зимы 2022 до весны 2023 года о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве дронов-камикадзе Shahed 136.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Речь идет о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, который до 2025 года по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе "Шахеды".

Это сотрудничество реализуется в формате "франшизы": Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства "Шахедов", а российская сторона должна на этой основе воссоздать производство у себя, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.

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План производства завода в "Алабуге", согласно документам, должен реализовываться в три этапа.

На первом Иран поставляет России дроны в разобранном виде, где их собирают. На втором в России наладят собственное производство корпуса "Шахедов", тогда как электронику и двигатели продолжат ввозить. Третий этап – минимальная помощь Ирану и выход на целевой показатель в более 4000 дронов, которые передадут российским военным к сентябрю 2025 года.

Самая большая проблема РФ – отсутствие электроники, которая производится на Западе. Часть электроники российская сторона получила – вероятно, через импорт в обход санкций; некоторые компоненты удалось воспроизвести у себя и Беларуси, в частности с помощью Китая. Но до сих пор сохраняются проблемы с производством двигателей, отмечает WP.

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Чтобы масштабировать производство, завод активно заманивал работников более высокими, чем в среднем в РФ, зарплатами – иногда в десять раз. Тем, кто был не согласен с местом работы, максимально усложняли увольнение. Кроме того, российские специалисты ездили в Иран для "обмена опытом", причем для таких командировок привлекались мигранты из стран Средней Азии, потому что они частично понимали фарси.

Хотя в целом России удалось оптимизировать иранскую конструкцию "Шахедов" и наладить производство, возникли и проблемы.

Среди прочего, часть дронов, которые Иран поставлял российской стороне, были неисправными – по оценкам, где-то 25%. Кроме того, по оценкам экспертов, с которыми поговорил WP, из-за трудностей с компонентами российский завод отстает от графика минимум на один месяц. Были случаи, когда РФ не наладила логистику доставки партий иранских дронов.

За последние три месяца, по оценкам Киева, Россия применила около 600 "Шахедов" по украинским целям, и по крайней мере часть из них были изготовлены на российском заводе.

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