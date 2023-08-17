Військові Литви проведуть навчання на кордоні з Білоруссю

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що прикордонники разом зі збройними силами планують 27 серпня провести спільні навчання в рамках підготовки до потенційних загроз.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на LRT

Деталі: За словами голови МВС, "планується провести навчання (27 серпня) разом зі Збройними силами, щоб протестувати кілька сценаріїв".

Вона уточнила, що перший сценарій стосується міграції, "на випадок якихось незвичайних ситуацій", а другий передбачає реагування на "гібридну військову загрозу" на кордоні.

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"Ми нещодавно оновили план прикриття кордону, тобто взаємодії між Державною прикордонною службою (VSAT) і військовими на різних рівнях загрози", – сказала Білотайте.

Оновлені МВС плани мають забезпечити швидке посилення сил на литовському кордоні без необхідності додаткової міжвідомчої координації в разі високого рівня загрози.

Також розглядається можливість запросити до участі в навчаннях прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

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