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Військові Литви проведуть навчання на кордоні з Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 19:11
Військові Литви проведуть навчання на кордоні з Білоруссю
Фото: Getty Images

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що прикордонники разом зі збройними силами планують 27 серпня провести спільні навчання в рамках підготовки до потенційних загроз.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на LRT

Деталі: За словами голови МВС, "планується провести навчання (27 серпня) разом зі Збройними силами, щоб протестувати кілька сценаріїв".

Вона уточнила, що перший сценарій стосується міграції, "на випадок якихось незвичайних ситуацій", а другий передбачає реагування на "гібридну військову загрозу" на кордоні.

"Ми нещодавно оновили план прикриття кордону, тобто взаємодії між Державною прикордонною службою (VSAT) і військовими на різних рівнях загрози", – сказала Білотайте.

Оновлені МВС плани мають забезпечити швидке посилення сил на литовському кордоні без необхідності додаткової міжвідомчої координації в разі високого рівня загрози.

Також розглядається можливість запросити до участі в навчаннях прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

Що було раніше:

  • Напередодні Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.
  • Раніше керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 
  • Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

Теми: ЛитваБілоруськордон
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