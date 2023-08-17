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Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 19:11
Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью
Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что пограничники вместе с вооруженными силами планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

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"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.

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Что предшествовало:

  • Накануне Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.
  • Ранее руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
  • Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Темы: ЛитваБеларусьграница
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