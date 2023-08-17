Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 19:11
Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью
Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что пограничники вместе с вооруженными силами планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.

Что предшествовало:

  • Накануне Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.
  • Ранее руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
  • Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Темы: ЛитваБеларусьграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Литва
К декларации G7 о поддержке Украины присоединились Латвия, Литва и Эстония
Вильнюсский университет увольняет российского профессора: отрицал оккупацию Балтии
В Литве рассказали, как защитили границу от проникновения нелегалов из Беларуси
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: