Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что пограничники вместе с вооруженными силами планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

Реклама:

"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: