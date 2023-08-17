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В Україні втретє за день оголошували тривогу через зліт МіГа

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 серпня 2023, 20:20
В Україні втретє за день оголошували тривогу через зліт МіГа
МіГ-31К. ілюстративне фото

На всій території України 17 серпня втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К у Росії, вона тривала 25 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України".

Що передувало: У четвер уже було дві повітряні тривоги через зліт МіГів, вони тривали по 40 хвилин.

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Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.

Теми: повітряна тривога
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