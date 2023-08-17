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В третий раз из-за взлета МиГа объявляли тревогу по всей Украине

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 августа 2023, 20:20
В третий раз из-за взлета МиГа объявляли тревогу по всей Украине
МиГ-31К. иллюстративное фото

На всей территории Украины 17 августа в третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К в России, она длилась 25 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины".

Что предшествовало: В четверг уже было две воздушные тревоги из-за взлета МиГов, они продолжались по 40 минут.

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Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.

Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.

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Темы: воздушная тревога
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